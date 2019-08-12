Через интернет за 5 млн рублей продают самолет, который принадлежал экс-сенатору Коми

12 Авг. 10:09 2019-08-12T10:28:31+03:00

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Як-40 выставило на продажу через сайт Avito центральное агентство залогового имущества. По данным БНК, раньше самолет принадлежал к структурам, близким к одному из экс-сенаторов от Коми.

Самолет продают по цене трехкомнатной квартиры. Всего за 5 млн рублей можно стать обладателем советского самолета 1979 года выпуска. На нем будущий счастливчик может пролететь без остановки 2 тысячи километров.

Як-40 выставлен на сайт в рамках распродажи залогового имущества. Возможен наличный и безналичный расчет, а также отсрочка платежа на 30 дней. Вообще, это довольно «звездный» борт: раньше на этом самолете летала известный украинский политический деятель Юлия Тимошенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU