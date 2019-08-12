Возле воркутинской школы появилось граффити

12 Авг. 11:08 2019-08-12T13:00:05+03:00

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В преддверии нового учебного года возле воркутинской школы №23 появилось новое граффити. Автором стал Сергей Волгин, который уже не в первый раз украшает город своими работами. На новом изображении красуются два ребенка: девочка, которая стоя на стопке книг, пишет слово Воркута и мальчик, восторженно смотрящий за стараниями подружки.

- Ко мне обратились люди из администрации города с предложением порисовать не на отшибах , как я это обычно делаю, а на одобренных ими стенах, в самом городе, не скрываясь. С их стороны - помощь в приобретении краски и непрепятствие в нанесении изображения, с моей - работа. В разговоре озвучил, что формат 3х3 метра, я еще потяну собственными средствами, на большее у меня нет материалов и по карману сильно ударит. Они предложили оплатить недостающий объем краски и выполнить два рисунка на таких объектах. Плату за это не брал, - уточнил автор.

После этого в разных группах города в «ВК» был проведен опрос, где воркутинцы хотят видеть новое граффити. Параллельно с этим Сергей сделал несколько набросков, из которых работники администрации города выбрали, что именно будет изображено на улицах Воркуты. К работе Сергей приступил 2 августа.

- Если взять чистое время, ушедшее на работу, то это где-то часов 16-18 часов, но так как у нас с погодой здесь не всегда все гладко, плюс кроме этого хобби у меня еще есть основная работа, которая тоже требует моего присутствия. Вышло, что рисовать я мог лишь в свои выходные дни, либо поспав немного после ночной смены, - вспоминает Сергей.

Автор подчеркивает, что сюжет граффити он придумал сам, так как не любит копировать чужие работы.

- Постепенно стали появляться разные наброски, а чем дольше думаешь в одном направлении, тем креативнее возникают идеи. В итоге детство на мой взгляд состоит из невозможного, сказочного, интересного. В нем могут одновременно существовать персонажи из разных реальностей и это не вызывает парадоксов в детском мозгу так, как у взрослых. Многие об этом не задумываются, но это очень круто, когда у тебя не вызывает удивления парадоксальные вещи и в тоже время тебя может удивить обычный шнурок в ботинке, - рассказал о задумке граффити автор.

Он также добавил, что книжки в картинке символизируют уют, сказки и ностальгию по детству. Девочка на самом верху - это символ того, что используя книжки, можно достичь высот, недоступные тем, кто чтением пренебрегает.

Напомним, ранее Сергей Волгин нарисовал граффити, посвященное 150-летию северной железной дороги. Кстати, сам художник работает составителем поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU