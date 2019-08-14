Интинка поверила мошеннику, представившемуся сотрудником спецслужбы

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-14T09:18:04+03:00

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В ОМВД Инте обратилась местная 61-летняя жительница. Она сообщила, что ее обманул мошенник, который представился сотрудником спецслужбы, сообщает пресс-служба МВД по РК. Он предупредил потерпевшую, что с карты могут быть списаны деньги мошенниками и предложил временно перевести их на его номер телефона.

Интинка, не заподозрив подвоха, перевела 27 тысяч рублей на указанный номер, после чего связь с ним прекратилась.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением об обмане. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как выяснилось, еще в 5 заявлениях, поступивших в отделы полиции Сыктывкара, Эжвинского района столицы республики и Ухты, указан тот же номер телефона, на который перевела деньги интинка.

Оказалось, что мошенник представлялся сотрудником службы безопасности банка и предлагал потерпевшим перевести деньги на его номер телефона якобы для сохранения от несанкционированного списания.

В общей сложности 5 потерпевших перевели лжебанкиру на номер телефона 895268243** 108300 рублей. Самая маленькая сумма ущерба от неудачной попытки сохранить свои сбережения – 5400 рублей у жительницы Эжвинского района столицы Коми, 1954 года рождения. Самая крупная сумма похищенных денег – у 72-летняя жительницы Сыктывкара. Под благовидным предлогом спасти деньги от хакерской атаки мошенник убедил потерпевшую перевести ему 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU