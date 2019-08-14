2019-08-14T11:45:58+03:00
Происшествия

Воркутинский убийца показал посетителям ресторана видео собственного преступления

Он зарезал двух человек
Дарья ЮДИНА
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Воркутинец может сесть в тюрьму на всю жизньВоркутинец может сесть в тюрьму на всю жизнь
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Житель Воркуты убил двух человек и потом «признался» в содеянном. После убийств мужчина приехал в ресторан, где показывал посетителям с места первого преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми, сначала житель Воркуты убил своего знакомого ножом во время пьяной ссоры. Сделав это, обвиняемый сфотографировал труп и забрал ценные вещи из квартиры. Приехав на такси в центр города, воркутинец зарезал незнакомца и забрал его телефон.

После второго убийства, мужчина отправился в ресторан. Там он стал показывать окружающим фото и видео с места первого убийства. Выпив спиртного, воркутинец стал вести себя ещё более неадекватно. Буйный мужчину задержал наряд полиции.

Воркутинца будет судить Верховный суд Республики Коми. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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