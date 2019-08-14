2019-08-14T13:49:53+03:00
Общество

Стал известен маршрут "Заполярной Велоночи 2019" в Воркуте

Трасса пройдет по асфальту и по грунту
Алиса КОЗЛОВА
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"Заполярная Велоночь 2019" пройдет с 17 по 18 августа в Воркуте."Заполярная Велоночь 2019" пройдет с 17 по 18 августа в Воркуте.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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В Воркуте пройдут массовые старты «Заполярная Велоночь 2019». Горожан приглашают на физкультурно-оздоровительное мероприятие 17 августа в 17:00.

Заявки на участие принимает городской Центр активного отдыха. Уже известен маршрут велопробега. Велосипедисты будут стартовать с набережной на улице Шахтерской, далее трасса пройдет через улицу Ленинградскую, площадь Кирова, затем через улицу Комсомольскую к площади с таким же названием. Выехав с площади любители спорта через улицы Капитальная и Станционная прибудут к базе отдыха «Южный». Там и финишируют. Общая протяженность пути — 5,6 километров. Трасса будет пролегать по асфальтовым улицам и грунтовым дорогам.

На маршруте предусмотрена ночевка в полевых условиях и конкурсная программа. Планируется, что мероприятия «Заполярной Велоночи» продлятся до 18 августа. Праздник спорта завершится в 12:30 возле Центра активного отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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