В микуньской колонии прошла первая в этом году свадьба

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-15T09:21:11+03:00

Новоиспеченные молодожены уже не первый год знакомы друг с другом

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Вчера в ФКУ ИК-31 УФСИН, которая находится в городе Микунь, была зарегистрирована первая в этом году супружеская пара. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Коми.

Новоиспеченные молодожены уже не первый год знакомы друг с другом. Имеют двоих совместных детей. Но только сейчас решились узаконить свои отношения.

Осужденной в честь знаменательного события было разрешено скорректировать распорядок дня. После утренней проверки, когда другие осужденные пошли работать, невесте разрешили вернуться в отряд и подготовиться к церемонии. К слову, увидеть неуставную одежду в исправительном учреждении редкость. Здесь запрещены не только украшения, но и яркий макияж. Волосы должны быть строго убраны под платок. Но не в этот раз. Ирина облачилась в ослепительно-белое платье, надела туфли на высоком каблуке, сделала красивую прическу и праздничный макияж – всё как в обычной жизни. Жених немного задержался, но всё же привёз невесте букет из роз.

Ровно в девять утра приехала регистратор из сыктывкарского отдела ЗАГС с уже подготовленными заявлениями. Она приступила к делу, задав традиционный вопрос жениху и невесте, согласны ли они взять друг друга в супруги? Затем молодожёны скрепили своё желание узаконить свои отношения подписями и обменялись обручальными кольцами. И хотя кольца в исправительном учреждении носить не положено, молодым разрешили их надеть ради соблюдения традиций.

Церемония бракосочетания длилась недолго, но и молодоженам, и сотрудникам колонии она запомнится надолго. Ведь подобные события здесь происходят очень редко. Так, в 2017 году в колонии была зарегистрирована всего одна супружеская пара, а в 2018 году – две.

В ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми поддерживают желание осужденных женщин создать семью, обрести тыл и стимул к новой жизни. Это особенно важно для осужденных, которые уже неоднократно попадали в места лишения свободы и многие утратили социальные связи с родными.

- Есть положительные примеры, когда обретая мужа, семью, женщина начинала лучше работать, становилась менее конфликтной, стремилась к освобождению, - поясняет начальник отдела воспитательной работы с осужденными ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми Оксана Фомина.

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ИСТОЧНИК KP.RU