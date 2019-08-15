В Сыктывкаре на два дня перекроют улицу Орджоникидзе

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-15T10:29:23+03:00

Улицу закрывают, чтобы довести до ума ремонт дорожного полотна Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Пресс-служба мэрии информирует о том, что в Сыктывкаре с 16 по 18 августа перекроют улицу Орджоникидзе. Движение транспорта будет закрыто на участке от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. Причина закрытия — ремонт дорожного полотна.

В городском Управлении ЖКХ пояснили, что на перекрытии дорог настояла подрядная организация ООО «Доринвест»:

— Улица Орджоникидзе является крайне нагруженной, поэтому во время фрезерования старого асфальта и укладки выравнивающего слоя асфальта её не закрывали. На указанные даты запланирована укладка финишного слоя, перекрыть улицу решено для того, что чтобы на свежем асфальте из-за плотного трафика не образовалась колея, — пояснил начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Также в связи с ремонтом дороги на время изменится схема движения нескольких автомобильных маршрутов. Временные схемы маршрутов разместят в автобусах и на остановочных комплексах.

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ИСТОЧНИК KP.RU