РЖД запустит дополнительные поезда из Коми на юг и обратно

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-15T11:57:49+03:00

РЖД запустило дополнительные поезда из Воркуты в Ростов-на-Дону и Анапу Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Воркутинцы без проблем вернутся домой из Ростова-на-Дону и Анапы

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В конце августа РЖД запустит дополнительные поезда из Республики Коми и обратно. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, причиной назначения дополнительных поездов стал повышенный спрос: люди возвращаются из летних отпусков.

17 августа в 23.10 из Воркуты отправится поезд № 569/570. Он прибудет в Ростов-на-Дону 21 августа в 3.35. Тот же поезд уедет из Ростова-на-Дону 21 августа в 21.58 и прибудет в Воркуту 24 августа в 14.07.

Также назначается поезд № 593/594 с отправлением из Воркуты 18 августа в 20.27 и прибытием в Анапу 22 августа в 6.02; обратно поезд отправится 22 августа в 18.30 и доберется до Воркуты 25 августа в 22.35.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), на официальном сайте ОАО "РЖД" (http://www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам».

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ИСТОЧНИК KP.RU