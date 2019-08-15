Специалист объяснил, почему медведя-нелегала Прошу хотят выпустить именно в лесах Коми

СЕГОДНЯ 14:28 2019-08-15T14:28:19+03:00

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Директор Центра спасения медвежат-сирот объяснил, почему пойманного в Эстонии медведя Прошу хотят выпустить в лесах Республики Коми: наш регион не так густо населен.

Напомним, что Проша вместе с сестрой Полей убежал из Псковской области в Эстонию, где его поймали сотрудники бюро Департамента окружающей среды. Ранее Проша с Полей жили в российском Центре спасения медвежат-сирот: туда их забрали после того, как они лишились мамы из-за лесозаготовочных работ. В Центре специалисты занялись реабилитацией медвежат по специальной методике, разработанной Сергеем Пажетновым. Методика предполагает жизнь медвежат в среде, приближенной к естественной, и полувольное существование — так нарабатываются формы поведения, позволяющие выжить в дикой природе. Методика уже доказала свою эффективность: Центр реабилитировал и выпустил в лес уже более 230 медведей.

Полю и Прошу также выпустили в леса Псковской области, предварительно пометив их специальными бирками с номерами. Какое-то время брат с сестрой жили там, но потом «перебрались» в Эстонию. «Беглеца» поймали работники бюро Департамента окружающей среды. Идентифицировали его с помощью метки. Сейчас Проша содержится в Таллиннском зоопарке и ждет отправки в Республику Коми. Сергей Пажетнов надеется, что у нас медведь сможет вернуться к своему естественному состоянию:

— Дело в том, что Проша относится к так называемым медведям-мусорщикам. Они часто выходят поближе к человеческому жилью, чтобы поесть у «кормушки». Из-за этого таких медведей отстреливают. Леса Коми большие: есть территории в 250 километров, где не живут люди. К тому же они расположены достаточно далеко от человеческого жилья.

Прошу хотят выпустить до зимы, чтобы он успел впасть в спячку и после неё проснуться диким зверем. Для его транспортировки собираются документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU