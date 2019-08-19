Под Усинском в ДТП погиб 30-летний мотоциклист

19 Авг. 09:35 2019-08-19T09:45:44+03:00

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Под Усинском в ДТП погиб мотоциклист. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновное лицо устанавливается, сообщает «Усинск. Онлайн».

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 18 августа женщина 1989 года рождения на Ford ехала от Усинска в поселок Харьягинский. На 28-м километре в 16:30 при повороте налево автоледи не уступила дорогу пошедшему на обгон мотоциклу Suzuki под управлением 30-летнего мужчины.

В результате столкновения мотоциклист погиб на месте. У автоледи - подкожная гематома головы, госпитализация женщине не понадобилась.

Водительский стаж женщины-водителя — с 2015 года, за год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Погибший мужчина также получил права в 2015 года. Правда, категории, разрешающей управление мотоциклом, не имел.

В итоге по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека).

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ИСТОЧНИК KP.RU