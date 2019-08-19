Брат за брат: сыктывкарец оплатил долг по кредиту, чтобы родственник не лишился работы

19 Авг. 09:59 2019-08-19T09:59:41+03:00

Чтобы заставить должника вернуть деньги банку, приставы арестовали его автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

На исполнении сыктывкарских судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту. Сыктывкарец оказался должен банку 81 тысячу рублей. Чтобы заставить должника вернуть деньги, судебный пристав-исполнитель ограничил ему выезд за пределы страны. Когда это не помогло, пристав наложил арест на автомобиль недобросовестного заемщика.

За помощью в поиске арестованной машины служба судебных приставов обратилась в ГИБДД. На следующий день инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого сидел брат должника. Легковушка была единственным источником заработка для него.

Чтобы не лишать брата заработка, мужчина оплатил задолженность по кредиту. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми, исполнительное производство закрыли и арест с машины сняли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотивация от судебных приставов: владелец ТРК и кинотеатров в Сыктывкаре выплатил 3 миллиона долгов

Предприниматель сделал это после ареста всех счетов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU