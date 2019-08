Основатель легендарной хип-хоп группы проведет в Сыктывкаре мастер-класс

19 Авг. 12:06 2019-08-19T12:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

21 августа в Сыктывкаре пройдут мастер-классы по хип-хоп культуре. Четыре американца расскажут горожанам об азах брейкинга, диджеинга, рэпа и граффити. Вход на мастер-классы будет бесплатным.

Мастер-классы пройдут в рамках международного благотворительного проекта «Next Level». Хедлайнерами станут Lord Finesse — рэпер, битмейкер и диджей, основатель легендарной андеграундной рэп-команды «D.I.T.C.»; Dinco D — рэпер, основатель группы «Leaders of the New School”, работавший с Busta Rhymes; Brian Pistols — брейк-дансер из команды Del Fuego Wolfpack; Angelina 179 Villalobos — художница граффити. На мастер-классах хедлайнеры будут только не учить, но и оценят уровень наших танцоров в баттлах по брейкингу, хаусу и all-style.

Мастер-классы пройдут 21 августа. Начало — в 16 часов. Возрастных ограничений нет, но посетителей помладше должны сопровождать взрослые. Место проведения — танцевальный клуб «Ритм» на третьем этаже торгового центра «Северный рай».

ИСТОЧНИК KP.RU