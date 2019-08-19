В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии спасли едва не утонувшую девушку

19 Авг. 12:35 2019-08-19T12:35:23+03:00

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В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии спасли жизнь девушке-подростку. Сержант полиции Демид Пахомов и старший сержант полиции Роман Зиновьев патрулировали территорию в районе городского пляжа, когда услышали женские крики о помощи. Подростка уносило течение Сысолы. Росгвардейцы бросились ей на помощь. Демид Пахомов бросился в холодную воду, подплыл к утопающей и вытащил её на берег.К этому моменту к берегу реки приехали врачи, чтобы оказать первую медицинскую помощь.

Сейчас жизни подростка ничто не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU