2019-08-19T13:45:15+03:00
Общество

В селе Новикбож рядом с Усинском пропала 86-летняя бабушка

Последний раз она выходила на связь ночью
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: https://vk.com/ust_usaИсточник фото: https://vk.com/ust_usa
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В селе Новикбож недалеко от Усинска ищут пожилую женщину. Раиса Ильинична ушла в лес за грибами вчера утром и до сих не вернулась. Последний раз 86-летняя женщина выходила на связь ближе к полуночи.

Сейчас пропавшую пенсионерку усиленно ищут жители Новикбожа и соседнего села Усть-Уса, а также сотрудники МЧС: у сельчанки проблемы со слухом, в лесу она находится больше суток и может попросту замерзнуть. Всего в поисках заняты на данный момент 23 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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