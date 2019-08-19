В Коми ищут родственников дезориентированного дедушки
В Ленинградской области нашли дезориентированного дедушку, сообщает петербургский отряд «Лиза Алерт».
На одинокого старика обратили внимание прохожие города Сланцы Ленинградской области. Они и сообщили о дедушке активистам поискового отряда. Те выяснили, что мужчину зовут Николай Георгиевич Погодин, ему 61 год. Также активистам стало известно, что старик прописан в Печорском районе Коми, а, значит, в республике могут жить его знакомые. Сообщается также, что его родственники могут обитать в Псковской области.
Всех, кто обладает информацией об этом мужчине, просят сообщить об этом по телефону горячей линии — 8 (800) 700-54-12 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU