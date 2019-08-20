Экологи Greenpeace собирают подписи против золотодобычи в национальном парке Коми «Югыд ва»

20 Авг. 09:33 2019-08-20T09:34:11+03:00

За последние 20 лет экологи отразили несколько ударов на нацпарк

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Экологи Greenpeace создали петицию против добычи золота в нацпарке «Югыд ва» под названием «Природа важнее золота». Подписать ее может любой человек по этой ссылке.

По информации экологов, над девственной природой «Югыд Ва» нависла реальная угроза — 50 тысяч гектаров заповедных земель Минприроды планируют отдать под золотодобычу. На части исключаемых территорий компания ЗАО «Голд Минералс» собирается вести разведку и добывать золото. Уставной капитал компании находится на Кипре.

- Если не остановить Минприроды, гусеницы бульдозеров и колёса грузовиков «Голд Минералс» проедут по хрупким краснокнижным растениям, разрушат среду обитания редких видов, - сообщают экологи.

Вообще, за последние 20 лет экологи отразили несколько ударов на нацпарк. По заявлению Greenpeace прокуратура четыре раза отменяла незаконные решения об изъятии земель парка.

- Сейчас лоббисты пытаются убедить правительство, что можно изымать любые территории из особо охраняемых природных объектов. Под угрозой не только «Югыд ва», но и другие ООПТ. Поддержка со стороны чиновников означает, что разрушение мирового наследия лоббируют очень влиятельные люди. Поэтому, чтобы сохранить уникальный национальный парк, мы призываем обратиться к Президенту России, - бьют тревогу экологи.

Подписать обращение о недопустимости изъятия земель национального парка можно вот по этой ссылке.

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Пока подробностей трагедии известно не так много (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU