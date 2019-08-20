2019-08-20T09:39:25+03:00
Общество

В лесах Усинска нашли пропавшую пенсионерку

В поисках участвовали больше 30 человек
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: https://vk.com/ust_usaИсточник фото: https://vk.com/ust_usa
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В лесу Новикбожа нашли пропавшую вчера пенсионерку. Её обнаружили примерно в 16. 30 добровольцы из числа местных жителей и жителей соседнего села Усть-Уса. Раису Ильиничну тут же осмотрели медики «скорой помощи».

Напомним, что 86-летняя пенсионерка пропала вчера утром после того, как отправилась в лес за грибами. Последний раз она выходила на связь ночью. После известия о её пропаже были организованы поисковые работы, в которых участвовали больше 30 человек, среди которых были волонтеры и спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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