2019-08-20T16:05:52+03:00
Происшествия

Следователи восстановили картину смерти 8-летнего мальчика в Воркуте

Тело ребенка обнаружили в районе гаражей
Евгений Никитин
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У ребенка был сахарный диабетУ ребенка был сахарный диабетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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18 сентября 2018 года в правоохранительные органы Воркуты директор школы сообщил о том, что с начала учебного года 8-летний учащийся не ходит на занятия. Со слов педагога, в первую неделю сентября после нескольких попыток удалось связаться по телефону с 37-летним отцом мальчика, который объяснил его отсутствие болезнью и прохождением лечения в поликлинике (мать ребенка умерла), но в последующем мужчина перестал отвечать на звонки, дверь в квартиру не открывал.

Судьбой мальчика также были обеспокоены врачи детской поликлиники, где он стоял на учете, как страдающий сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый). Медики пояснили, что после 15 сентября отец мальчика должен был получить инсулин и тестовые полоски на следующий период, но не сделал этого. За медицинской помощью ни ребенок, ни его отец не обращались. Педагоги и медицинские работники неоднократно приходили по месту жительства мальчика, а также местам возможного его пребывания, но все попытки найти ребенка или его отца оказались безрезультатными.

Получив эти данные, следственно-оперативной группой было принято решение вскрыть двери съемной квартиры, где проживали отец с сыном. В квартире был обнаружен отец мальчика, который пояснил, что несколько дней назад его сын скоропостижно умер, после чего он, испугавшись ответственности, вынес тело мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном массиве. В ходе осмотра указанного мужчиной места на территории гаражного комплекса по улице Некрасова была обнаружена дорожная сумка, в которой находилось тело ребенка.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего), был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых в качестве вероятной причины смерти ребенка эксперты указали острую сердечную недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного поражения мышцы сердца.

По данным следствия, в период с 13 по 15 августа у мальчика при наличии сахарного диабета появилась рвота и повышенная температура. Несмотря на это, его отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал медицинскую помощь, оставив ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего мальчик умер. Кроме того, после смерти ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инвалидности на общую сумму более 21 тысячи рублей, которые зачислялись на расчетный счет ребенка.

С учетом собранных доказательств мужчине окончательно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.125 УК РФи ч.1 ст.159.2 УК РФ.

В ходе следствия фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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