2019-08-21T09:51:29+03:00
Общество

В двух районах Коми силовики проводят учения

Местных жителей просят сохранять спокойствие
Ольга СОЛОВЕЙ
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Учения носят плановый характерУчения носят плановый характерФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 21 августа, в Сосногорском и Сыктывдинском районах Республики Коми Оперативным штабом совместно с территориальными подразделениями МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН, ФСО, ФСБ, АТК в Республике Коми, органами исполнительной власти Республики Коми будут проведены плановые учения.

Жителей двух районов Коми просят сохранять спокойствие. О результатах учений будет сообщено дополнено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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