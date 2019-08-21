В двух районах Коми силовики проводят учения
Местных жителей просят сохранять спокойствие
Учения носят плановый характерФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 21 августа, в Сосногорском и Сыктывдинском районах Республики Коми Оперативным штабом совместно с территориальными подразделениями МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН, ФСО, ФСБ, АТК в Республике Коми, органами исполнительной власти Республики Коми будут проведены плановые учения.
Жителей двух районов Коми просят сохранять спокойствие. О результатах учений будет сообщено дополнено.
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ИСТОЧНИК KP.RU