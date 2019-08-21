В Коми вырастет размер гарантированного душевого дохода

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-21T10:46:37+03:00

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В Республике Коми увеличится размер гарантированного душевого дохода. Первый заместитель председателя регионального правительства Михаил Порядин подписал соответствующее постановление.

Гарантированный душевой доход это размер выплат, которые гарантируется государством каждому гражданину из категории малоимущих. Его используют при вычислении размера республиканских социальных выплат и пособий. Во втором квартале 2019 года размер гарантированного душевого дохода вырастет на 67 рублей в северной зоне, в которую входит Воркуту, Инту, Печору и Усинск с подчиненными территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южной зоне, которая включает все остальные муниципалитеты, доход вырастет на 72 рубля. В итоге, в южной зоне размер гарантированного душевого дохода составит 2757 рублей, в северной 3306 рублей.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU