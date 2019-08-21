В Усинске 67-летний отец задолжал сыну 9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-21T13:43:28+03:00

С начала года судебные приставы в Коми взыскали в пользу детей больше 100 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

По соглашению с бывшей женой он должен ежемесячно отдавать на содержание ребенка 200 тысяч рублей

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В Усинске местный житель сократил долг по алиментам с девяти миллионов рублей до 7,8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Республике Коми.

По нотариально удостоверенному соглашению усинец должен был ежемесячно перечислять на содержание сына 200 тысяч рублей. Ответственный папа сам предъявил документ судебному приставу, которая обратила взыскание на заработную плату должника. Но нефтяное предприятие, на котором он трудился, объявили банкротом.К июню 2019 года долг 67-летнего отца перед 12-летним сыном достиг девяти миллионов рублей.

В июле судебный пристав-исполнитель установила, что должник нашел новое место работы, и вынесла постановление об удержании в счет задолженности по алиментам 70 процентов заработка. Благодаря этой мере 1 миллионов 200 тысяч рублей уже перечислили взыскателю.

Всего с начала года судебные приставы Коми взыскали в пользу детей больше 100 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU