В Коми два дня нельзя будет купить алкоголь

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-21T17:15:37+03:00

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1 и 2 сентября в Коми нельзя будет купить спиртное. «Дни трезвости» закреплены в республиканском законе.

В этом году День знаний приходится на воскресенье, поэтому запрет на продажу алкоголя распространяется на два дня — 1 и 2 сентября. За нарушение нормы предусмотрена административная ответственность и наложение штрафа (должностное лицо — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическое лицо — от 100 до 300 тысяч рублей).

Напомним, в регионе официальными днями, когда запрещена продажа алкоголя, являются 1 июня, День молодежи 27 июня и в ближайшие за ним выходные дни (суббота, воскресенье), 8 июля — День любви, семьи и верности, а также 1 сентября.

Кстати, в апреле 2019 года в повестке заседания Государственного совета Коми был законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в дни последних звонков и школьных выпускных. Однако часть депутатов предложила отложить рассмотрение этого вопроса.

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Об этом сообщает Управление информации администрации столицы Коми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU