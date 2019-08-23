Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-23T09:03:01+03:00

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В Сыктывкаре уже осенью откроется центр паллиативной помощи республиканского онкологического диспансера. Он поможет улучшить жизнь пациента, который оказался в тисках неизлечимой болезни.

В кирпичном здании, которое находится на Набережной 9/1, полным ходом идут ремонтные работы, сообщает Комиинформ. Планируется, что в сентябре в переоборудованном здании, где раньше размещалось одно из отделений психиатрической клинике, откроется центр паллиативной помощи.

Центр паллиативной помощи - это место, где пациенты, столкнувшиеся с неизлечимыми заболеваниями, получат квалифицированную помощь. Возможно, для кого-то из них центр станет последним прибежищем. Муки ухода облегчат специально обученные специалисты и православные батюшки. Кстати, центр будет находится под постоянным патронатом Сыктывкарской и Воркутинской епархии. В отделении даже появится молельная комната и комната для прощания с ушедшими.

Отметим, что хоспис в столице Коми хотели открыть еще 12 лет назад, он был бы первым на Северо-Западе и вторым – после Москвы – в России. В 2007 году здание на улице Набережной было построено и освящено епископом Питиримом, в попечительский совет вошли люди, которые вкладывали собственные средства в его создание. Но из-за административных преград открыть хоспис не удалось, вместо него появился Центр психического здоровья. В 2009 году епархия предлагала создать волонтерскую службу по уходу за неизлечимыми больными. Идея не была реализована. В остальном дальше разговоров о необходимости хосписа дело не шло.

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ИСТОЧНИК KP.RU