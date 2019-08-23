2019-08-23T09:16:10+03:00
Общество

Осень на носу: на выходных в Коми похолодает

В некоторых районах температура упадет до 1С
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
На выходных в республике похолодаетНа выходных в республике похолодаетФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В эти выходные в Республике Коми дожди и ветры сменятся похолоданием. В субботу днем температура будет находиться в пределах 10...15С. Воскресный день будет будет холоднее на 2-3С.

Та же ситуация будет и с ночью: в субботу столбик термометра будет колебаться в районе 4...9С, а в воскресенье в некоторых районах температура упадет до 1С.

На юге будет не так холодно: ночью от 8 до 13С, днем в субботу до 19С, в воскресенье днем — до 15С. При этом в южные районы дожди вернутся после короткого перерыва. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарские коммунальщики объяснили, зачем моют дороги в дождливую погоду

Оказалось, что такой вид работ гораздо эффективнее и экономичнее (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Биатлонистка из Коми пропускает гонку на чемпионате мира из-за поздно поданной заявки
Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты
Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью
В Сыктывкаре ищут водителя, который протаранил сразу пять авто
Воркутинке пообещали 2 миллиона, а вместо этого украли 150 тысяч
В Эжве будут судить женщину, заразившую мужчину ВИЧ
В Сыктывкаре собираются отремонтировать вокзал
Жильцам аварийных домов в Сыктывкаре предложили переехать в Максаковку
В Сыктывкаре лежащий на газоне мужчина напугал горожан
В Коми два дня нельзя будет купить алкоголь
В Усинске 67-летний отец задолжал сыну 9 миллионов рублей
В Сыктывкаре на Колхозной улице приведут в порядок ливневую канализацию
В Коми вырастет размер гарантированного душевого дохода
В двух районах Коми силовики проводят учения
Пьяный лихач из Коми протаранил патрульную машину в Крыму
В Сыктывкаре снесут четыре ветхих дома за 600 тысяч рублей
Иностранец может занять пост мэра в Сыктывкаре
Следователи восстановили картину смерти 8-летнего мальчика в Воркуте
100 процентов учреждений образования Коми готовы к новому учебному году
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
В Коми неизвестные бросили коктейль Молотова в вертолет с дизельным топливом
В Коми вырастут все социальные выплаты