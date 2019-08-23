Осень на носу: на выходных в Коми похолодает

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-23T09:16:10+03:00

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В эти выходные в Республике Коми дожди и ветры сменятся похолоданием. В субботу днем температура будет находиться в пределах 10...15С. Воскресный день будет будет холоднее на 2-3С.

Та же ситуация будет и с ночью: в субботу столбик термометра будет колебаться в районе 4...9С, а в воскресенье в некоторых районах температура упадет до 1С.

На юге будет не так холодно: ночью от 8 до 13С, днем в субботу до 19С, в воскресенье днем — до 15С. При этом в южные районы дожди вернутся после короткого перерыва. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU