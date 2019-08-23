2019-08-23T09:16:10+03:00
Происшествия

Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты

Преступники представляются членами семьи и друзьями
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В УМВД России по Сыктывкару обратилась 24-летняя жительница столицы Коми. Женщина рассказала, что потеряла около 30 тысяч рублей.

Сыктывкарка получила в социальной сети «Вконтакте» сообщение от подруги, которая попросила одолжить ей деньги. Поначалу приятельница писала об одной сумме, а затем, получив перевод, пояснила, что ей необходимо больше.

Заявительница была полностью убеждена, что переписывается с доброй знакомой. Спустя короткое время на страничке подруги появилась надпись, что ее «взломали». Только тогда девушка узнала, что оказалась обманутой.

В тот же день аналогичная история произошла с другой заявительницей, проживающей в Сыктывкаре. 39-летняя женщина одолжила деньги интернет-аферистам, которые взломали страничку ее тети. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

В третьем случае 19-летняя студентка колледжа лишилась 4 тысяч 500 рублей. Получив сообщение в интернете от друга, она, не перезвонив ему, перечислила денежные средства.

По всем фактам проводятся проверки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Биатлонистка из Коми пропускает гонку на чемпионате мира из-за поздно поданной заявки
Осень на носу: на выходных в Коми похолодает
Первый в Коми центр паллиативной помощи откроется в Сыктывкаре уже осенью
В Сыктывкаре ищут водителя, который протаранил сразу пять авто
Воркутинке пообещали 2 миллиона, а вместо этого украли 150 тысяч
В Эжве будут судить женщину, заразившую мужчину ВИЧ
В Сыктывкаре собираются отремонтировать вокзал
Жильцам аварийных домов в Сыктывкаре предложили переехать в Максаковку
В Сыктывкаре лежащий на газоне мужчина напугал горожан
В Коми два дня нельзя будет купить алкоголь
В Усинске 67-летний отец задолжал сыну 9 миллионов рублей
В Сыктывкаре на Колхозной улице приведут в порядок ливневую канализацию
В Коми вырастет размер гарантированного душевого дохода
В двух районах Коми силовики проводят учения
Пьяный лихач из Коми протаранил патрульную машину в Крыму
В Сыктывкаре снесут четыре ветхих дома за 600 тысяч рублей
Иностранец может занять пост мэра в Сыктывкаре
Следователи восстановили картину смерти 8-летнего мальчика в Воркуте
100 процентов учреждений образования Коми готовы к новому учебному году
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
Два сыктывкарца по очереди украли телефоны друг у друга
В Коми неизвестные бросили коктейль Молотова в вертолет с дизельным топливом
В Коми вырастут все социальные выплаты