Доверчивых сыктывкарок продолжают обманывать интернет-аферисты

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-23T09:16:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В УМВД России по Сыктывкару обратилась 24-летняя жительница столицы Коми. Женщина рассказала, что потеряла около 30 тысяч рублей.

Сыктывкарка получила в социальной сети «Вконтакте» сообщение от подруги, которая попросила одолжить ей деньги. Поначалу приятельница писала об одной сумме, а затем, получив перевод, пояснила, что ей необходимо больше.

Заявительница была полностью убеждена, что переписывается с доброй знакомой. Спустя короткое время на страничке подруги появилась надпись, что ее «взломали». Только тогда девушка узнала, что оказалась обманутой.

В тот же день аналогичная история произошла с другой заявительницей, проживающей в Сыктывкаре. 39-летняя женщина одолжила деньги интернет-аферистам, которые взломали страничку ее тети. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

В третьем случае 19-летняя студентка колледжа лишилась 4 тысяч 500 рублей. Получив сообщение в интернете от друга, она, не перезвонив ему, перечислила денежные средства.

По всем фактам проводятся проверки, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU