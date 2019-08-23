Биатлонистка из Коми пропускает гонку на чемпионате мира из-за поздно поданной заявки

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-23T16:13:44+03:00

Однако Юлия Лапина все же будет участвовать в соревнованиях

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Три российских биатлониста, в числе которых и представительница Коми, не были допущены к чемпионату мира по летнему биатлону среди юниоров, который стартует сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь). Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков не смогут выйти на старт, так как Союз биатлонистов России слишком поздно подал в IBU заявку на участие дебютантов сборной в соревнованиях, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на «Тюменская арена».

СБР отправил в IBU документ с данными спортсменов, но официальную заявку к стартам оформить не успел. Таким образом на чемпионате мира с самого начала смогут выступить только те российские спортсмены, которые ранее уже принимали участие в международных соревнованиях в составе национальной команды.

Как сообщили пресс-службе Минспорта Коми в республиканской "Спортивной школе олимпийского резерва", вопрос с оформлением документов и допуском Юлии Лапиной на чемпионат закрыт.

- Сегодня все документы и разрешения оформлены и наша спортсменка заявлена на чемпионат мира в составе сборной. К сожалению, Юля пропустит первую гонку, но должна принять участие в двух других, - подчеркнули в "СШОР".

Сегодня на чемпионате мира пройдут соревнования в суперспринте. Завтра состоятся спринтерские гонки, 25 августа — гонки преследования.

ИСТОЧНИК KP.RU