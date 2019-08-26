2019-08-26T09:21:45+03:00
Общество

Последняя неделя августа в Коми будет холодной

Дарья ЮДИНА
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Жителям республика придется достать теплые куртки и обувьЖителям республика придется достать теплые куртки и обувьФото: Евгения ГУСЕВА
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Конец августа не порадует жителей Коми бабьим летом, наоборот: в республике установится холодная погода. Первая половина заключительной недели августа будет дождливой и холодной, во второй половине к этому прибавятся ночные заморозки. Особенно холодно будет на крайнем северо-востоке. Там по ночам температура будет понижаться до 0С,местами возможно и ниже. Днем она будет повышаться лишь до 4...9С. Холодная погода также будет сопровождаться небольшим дождем.

На основной территории во вторник и среду под влиянием циклона пройдут умеренные дожди, с четверга — небольшие. Ночью столбик термометра будет колебаться в пределах 3...8С, с четверга в северных и центральных районах велика угроза заморозков до -1С. Днем прогнозируется пределах 9...14С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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