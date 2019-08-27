Под Визингой столкнулись легковушка и фура, погиб человек

27 Авг. 09:33 2019-08-27T09:35:00+03:00

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Под Визингой столкнулись Hyundai Accent и легковой автомобиль. В результате аварии водитель легковушки скончался в машине скорой помощи, сообщает ГИБДД по Коми.

ДТП произошло вчера, 26 августа, около 17 часов вечера на 685 километре автотрассы «Вятка». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в большегруз. Hyundai Accent от удара смяло, спасателям прошлось доставать мужчину с помощью специальных приспособлений. Однако спустя непродолжительное время он скончался в машине скорой помощи.

Известно, что 40-летний погибший за последний год 9 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Он имел 23-летний стаж вождения.

Кстати, в районе аварии несколько часов после аварии было затруднено движение. Полностью ситуация нормализовалась только после 21:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU