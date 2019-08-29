2019-08-29T14:25:32+03:00
Происшествия

Следователи выясняют, как усинский мальчик мог упасть в лужу с кипятком

О случившемся рассказала мама пострадавшего ребенка
Ольга СОЛОВЕЙ
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27 августа в Усинске ребенок получил ожоги после того, как упал в лужу с кипятком. Сейчас мальчик находится в отделении травматологии Усинской ЦРБ, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. О случившемся рассказала мама пострадавшего ребенка. Её сын возвращался в 17 часов 30 минут с детской площадки, колесо его беговела попало в дорожную трещину, транспорт перевернулся, и ребенок упал в лужу рядом с канализационным люком. В луже был кипяток, который вытек из канализационного люка. В итоге, мальчик получил ожоги.

В это время инцидентом заинтересовался Следственный комитет РК. В рамках проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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