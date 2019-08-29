В Коми крупная компания заплатила 27,5 миллионов рублей за разлив нефти
Судебные приставы Усинска взыскали с крупной нефтяной компании 27,5 миллионов рублей. Предприятие нарушило требование экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Республике Коми.
В ноябре 2017 года при разборе недействующего трубопровода произошла его разгерметизация. На поверхность земли и в ручей Войвож, приток реки Ижмы, пролилась нефтесодержащая жидкость. Возместить ущерб добровольно компания отказалась, поэтому Управление Росприроднадзора по Республике Коми обратилось с иском в Арбитражный суд, который полностью удовлетворил требования истца.
Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного
производства и установил срок для добровольного исполнения требований. В
течение 5 отпущенных дней компания-должник перечислила всю сумму на депозитный счет усинского отдела судебных приставов и в ближайшее время пополнит федеральный бюджет.
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ИСТОЧНИК KP.RU