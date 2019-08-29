2019-08-29T17:02:32+03:00
Общество

В Коми крупная компания заплатила 27,5 миллионов рублей за разлив нефти

Возместить ущерб предприятие добровольно отказалось, пришлось вмешаться приставам
Дарья ЮДИНА
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Компания заплатила 27,5 миллионов рублей за разлив нефтиКомпания заплатила 27,5 миллионов рублей за разлив нефти
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Судебные приставы Усинска взыскали с крупной нефтяной компании 27,5 миллионов рублей. Предприятие нарушило требование экологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Республике Коми.

В ноябре 2017 года при разборе недействующего трубопровода произошла его разгерметизация. На поверхность земли и в ручей Войвож, приток реки Ижмы, пролилась нефтесодержащая жидкость. Возместить ущерб добровольно компания отказалась, поэтому Управление Росприроднадзора по Республике Коми обратилось с иском в Арбитражный суд, который полностью удовлетворил требования истца.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного

производства и установил срок для добровольного исполнения требований. В

течение 5 отпущенных дней компания-должник перечислила всю сумму на депозитный счет усинского отдела судебных приставов и в ближайшее время пополнит федеральный бюджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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