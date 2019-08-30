В Коми с начала сезона клещи укусили более 2 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-30T14:23:51+03:00

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В Коми с 26 по 30 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 11 человек, в том числе один ребенок.

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2 538 пострадавших от укусов клещей, в том числе 399 детей, сообщает Роспотребнадзор Коми.

В текущем сезоне в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" было проведено 2005 исследований клещей, из них в 57 обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, в 66 - иксодового клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

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ИСТОЧНИК KP.RU