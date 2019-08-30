2019-08-30T15:04:09+03:00
Происшествия

В пригороде Сыктывкара произошло ДТП: погиб человек

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в Верхней Максаковке
Евгений Никитин
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Сегодня днем, 30 августа, в 12:41 напротив дома №23 по улице Красноборской в поселке Верхняя Максаковка автомобиль Skoda наехал на двух пешеходов. Один из них скончался на месте, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

43-летний мужчина, находясь за рулем Skoda Rapid, ехал со стороны улицы Максаковской в направлении улицы Лесной. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на двух пешеходов: 67-летнего мужчину и 66-летнюю женщину. Пострадавший мужчина скончался на месте до приезда скорой. Женщину с тяжелыми травмами госпитализировали в горбольницу Эжвинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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