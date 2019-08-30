Какой будет погода в День знаний в Коми

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-30T15:40:18+03:00

День знаний обещает быть теплым в Коми Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Школьников и студентов в их праздник осень побалует теплом

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Специалисты Коми ЦГМС прогнозируют хорошую погоду в День знаний в Республике Коми. Антициклон, который идет с запада, несет тепло и малое количество осадков. Дожди ожидаются только в крайне-восточных районах: школьникам и студентам в Воркуте и Инте придется на всякий случай захватить с собой зонтики. Ночные заморозки сосредоточатся там же. В остальных районах выпадение осадков маловероятно.

Днем температура будет колебаться в районе 10…15С. На юго-западе она может вырасти до 17С.

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ИСТОЧНИК KP.RU