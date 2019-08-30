2019-08-30T15:40:18+03:00
Общество

Какой будет погода в День знаний в Коми

Школьников и студентов в их праздник осень побалует теплом
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
День знаний обещает быть теплым в КомиДень знаний обещает быть теплым в КомиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Специалисты Коми ЦГМС прогнозируют хорошую погоду в День знаний в Республике Коми. Антициклон, который идет с запада, несет тепло и малое количество осадков. Дожди ожидаются только в крайне-восточных районах: школьникам и студентам в Воркуте и Инте придется на всякий случай захватить с собой зонтики. Ночные заморозки сосредоточатся там же. В остальных районах выпадение осадков маловероятно.

Днем температура будет колебаться в районе 10…15С. На юго-западе она может вырасти до 17С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на выходных будет чуть-чуть теплее

В воскресенье местами возможны дожди (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пригороде Сыктывкара произошло ДТП: погиб человек
В Коми с начала сезона клещи укусили более 2 тысяч человек
В Коми разрабатываются меры поддержки для сельхозпредприятий, пострадавших из-за аномальной погоды
В Коми на выходных будет чуть-чуть теплее
В Коми крупная компания заплатила 27,5 миллионов рублей за разлив нефти
Следователи выясняют, как усинский мальчик мог упасть в лужу с кипятком
Кладбище в Печорском районе облюбовали медведи
Елене Шабаршиной вынесут приговор в сентябре
В Коми планируют объявить режим ЧС в аграрном секторе
Вместо дорогой посылки жительница Коми получила пакет с землей
Мусор из отдаленных воркутинских поселков будут вывозить на вездеходе
В селе Помоздино Усть-Куломского района откроют ферму на 200 голов
Многодетные семьи из Сыктывкара будут жить в Сыктывдинском районе
В Сыктывкаре появится кованая балерина
Стало известно,где похоронят погибшего сыктывкарского тренера по кикбоксингу
Скоро в сыктывкарские дома вернется тепло
В Сыктывкаре перекроют движение на нескольких улицах
В Удорском районе медведь напал на корову
В Коми у бюджетников вырастут зарплаты
Республика Коми заняла восьмое место в рейтинге по популярности ипотеки
Правительство Коми увеличит финансовую поддержку республиканских районов и городов
Все воркутинские школы и детские сады оборудовали системами видеонаблюдения
Росгвардейцы задержали сыктывкарку, ранившую мужчину ножом
К 2 сентября во всех домах Усинска появится тепло
Под Визингой столкнулись легковушка и фура, погиб человек