Жителей Коми ждет теплая рабочая неделя

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-02T09:17:09+03:00

По ночам прогнозируется в пределах 4...9С, днем температура будет повышаться до 16...18С

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Первая неделя сентября порадует жителей Коми теплой погодой. Температура в середине недели превысит средний многолетний показательна 4-6С и будет соответствовать второй декаде августа. Об этом сообщает ЦГМС Коми.

Дожди в зоне фронтального раздела пройдут в основном в среду-четверг, но будут непродолжительными. В День знаний обойдется без дождей, воздух прогреется в основном до 15С, на юго-западе до 18С. И до конца рабочей недели останется довольно тепло. По ночам прогнозируется в пределах 4...9С, днем температура будет повышаться до 16...18С, на юго-западе в середине недели до 20С.

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ИСТОЧНИК KP.RU