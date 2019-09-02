К концу года в Коми хотят расселить 120 человек, живущих в аварийных домах

СЕГОДНЯ 13:34 2019-09-02T13:34:24+03:00

Планируется, что за два года из аварийного жилья переедет 871 человек Фото: Ирина БУРЦЕВА

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К концу года в Коми новым жильем хотят обеспечить 120 человек, живущих в ветхих домах. На данный момент уже заключено 30 муниципальных контрактов для приобретения жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и дорожного хозяйства.

В этом году новоселами станут жители Воркуты, Сыктывкара, Усинска, Ухты, Печоры, Сосногорска, Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Удорского и Усть-Вымского районов. За 2019-2020 годы планируется переезд из аварийного жилья 871 человека. На эту цель выделят более 611 миллионов рублей. С помощью выделенной суммы власти будет покупать новые квартиры, и выплачивать деньги собственникам жилых помещений.

На сегодняшний день муниципалитеты продолжают закупку новых помещений и оценку стоимости квартир, которые можно выкупить.

— До середины сентября текущего года планируется заключить ещё 15 контрактов под расселение 0,9 тысяч квадратных метров площади аварийного жилищного фонда. Нет сомнений, что целевые показатели 2019 года будут достигнуты в установленные сроки, — отметил министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко.

Всего до 1 сентября 2025 года планируется расселить 143 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда. На эти цели предусмотрено 7,46 миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU