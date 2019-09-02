В Сыктывкаре с 5 сентября начнется отопительный сезон
Столица Коми вслед за другими муниципалитетами республики скоро начнет отопительный сезон. Старт назначен на 5 сентября. Соответствующее постановление подписала и.о. сыктывкарского мэра Наталья Хозяинова. Подача тепла в дома и другие объекты города будет проводиться поэтапно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Напомним, что в среду в мэрии на планерке говорили о том, что коммунальные службы города готовы к запуску отопительного сезона. На тот момент подача тепла откладывалась из-за неподписанных паспортов готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU