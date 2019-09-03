В Сыктывкаре перекроют одну из центральных улиц

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-03T09:23:28+03:00

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В Сыктывкаре на 10 дней перекроют одну из улиц в центре города. С 5 по 15 сентября участок Интернациональной улицы от дома № 157 до пересечения с улицей Бабушкина закроют для транспорта: ООО «Нефтедорстрой» будет ремонтировать там дорожное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба сыктывкарской Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU