2019-09-03T16:09:59+03:00
Общество

Все по норме: ЦГМС Коми рассказали, каким будет первый месяц осени в республике

Синоптики дали прогноз на сентябрь
Ольга СОЛОВЕЙ
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Месячная сумма осадков в большинстве районов республики будет в районе средних многолетних значений - 80-120%, в отдельных районах меньше - 50-70%. Норма осадков для сентября - 52-68 мм, в районах Предуралья 80-92 мм, сообщает ЦГМС Коми.

Средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2С в западных районах, на 1С — в восточных. Температурная норма месяца - от +8С на крайнем юге до +4С на крайнем северо-востоке.

В течение значительного периода месяца температурный фон ожидается повышенным относительно климатической нормы и близким к ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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