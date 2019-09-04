Телефонные мошенники заставили поверить сыктывкарку, что в банке, где открыты ее счета, работает преступник

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-04T09:07:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительнице Сыктывкара позвонил мужчина, который обратился к ней по имени и представился сотрудником службы безопасности банка. В результате двухчасового общения звонивший сумел убедить потерпевшую, что в филиале банка, где она открыла счет, работает подозреваемый в финансовых преступлениях человек. Чтобы сохранить сбережения, незнакомец предложил женщине немедленно оформить перевод денег на специальный промежуточный счет. В ходе выполнения онлайн-операций банк заблокировал переводы, посчитав их подозрительными.

Тогда мошенники предложили сыктывкарке пойти в офис учреждения и снять все средства. В ходе обслуживания на кассе заявительнице настойчиво рекомендовали запомнить фамилию сотрудника, чтобы при неблагоприятном разрешении ситуации она могла воспользоваться этой информацией в правоохранительных органах. Женщина с помощью операциониста оформила перевод по номеру карты, продиктованной мошенниками, отдав все свои сбережения.

Столичными полицейскими возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере телекоммуникационно-информационных технологий (ст.159 УК РФ). Сумма ущерба составила 222 тысячи 600 рублей.

Ведется следствие. Установлено, что с того же номера телефона днем ранее звонили еще одному жителю республики.сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU