Пенсионеры из Коми переезжают в Германию, Австралию и Грецию

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-04T12:59:13+03:00

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Российскую пенсию получают 1380 пенсионеров Коми, проживающих за границей, сообщает пресс-служба ОПФР по Республике Коми. Из них 988 человек проживают в Германии. 97 пенсионеров Коми переехали на постоянное место жительства в Австрию, Великобританию, Грецию, Италию, Канаду, Кипр, Нидерланды, Польшу, Словакию, США, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию.

С этими странами у России не заключено соглашение о пенсионном обеспечении, и, следовательно, пенсионер, переезжая жить в одну из них, сохраняет право на российскую пенсию.

Значительное количество пенсионеров Коми - 83 человека проживают в Израиле и получают «российско-израильскую» пенсию. С этой страной у России с 2017 года действует договор о сотрудничестве в области социального обеспечения. Договор предусматривает распределение расходов на выплату пенсий в зависимости от величины пенсионных прав граждан, приобретенных ими на территории двух стран. В этом случае Россия отвечает только за стаж, приобретенный на ее территории. Такие соглашения действуют также с Эстонией, Испанией, Болгарией, Латвией, Чехией, Белоруссией.

В таких странах, как Молдавия, Грузия, Литва, Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргыстан, Таджикистан, Армения, Туркменистан, пенсионное обеспечение граждан осуществляется по законодательству и за счет средств государства, на территории которого они проживают.

ИСТОЧНИК KP.RU