2019-09-05T09:21:59+03:00
Происшествия

70-летняя жительница Коми отдала мошенникам 140 тысяч рублей

Она поверила лже-менеджерам трейдинговой компании
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ОМВД России по Троицко-Печорскому району обратилась местная 70-летня жительница. Заявительница сообщила, что мошенники обманом похитили у нее крупную сумму денег.

Установлено, что в феврале этого года пенсионерка в интернете получила предложение от менеджера трейдинговой компании заработать – вложить деньги под проценты. Согласившись на предложение, заявительница перевела на виртуальную площадку свои сбережения.

Получив от менеджера виртуальной площадки графики «работы» вложенных средств, жительница Троицко-Печорского района не сомневалась, что получит заработанные проценты. Однако вместо получения прибыли потерпевшая оформила кредит в банке, чтобы внести очередную сумму в трейдинговую фирму. Позже взяла следующий займ, чтобы перекрыть первый, а потом – третий. Кроме того, пенсионерка взяла еще два микрозайма. Вкладывая деньги в виртуальную биржу, никаких обещанных процентов она не получила.

А когда в июле и августе вновь позвонили неизвестные и предложили вернуть украденные у нее мошенниками деньги, 70-летняя женщина снова поверила и перевела за предложенную услугу очередную сумму.

В общей сложности заявительница лишилась не менее 140 тысяч рублей.

По данному факту следователями ОМВД России по Троицко-Печорскому района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Кросс нации» из Сыктывкара перенесут в Ухту
За четыре месяца в Коми вырос уровень преступности
В Коми продолжили поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой
Верховный суд Коми рассмотрит апелляцию Василия Гончаренко
В Сыктывкаре на стройке звонницы Свято-Стефановского собора пострадал рабочий
Пенсионеры из Коми переезжают в Германию, Австралию и Грецию
Мама мальчика, упавшего в лужу с кипятком в Усинске, рассказала о его состоянии
Телефонные мошенники заставили поверить сыктывкарку, что в банке, где открыты ее счета, работает преступник
Все по норме: ЦГМС Коми рассказали, каким будет первый месяц осени в республике
В Сыктывкаре пройдет историческая экскурсия на велосипедах
Первоклашки республики получили подарки от ЛУКОЙЛ-Коми
В Корткеросском районе нашли мертвую пенсионерку, которая пропала шесть дней назад
В Сыктывкаре перекроют одну из центральных улиц
МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне
В Сыктывкаре с 5 сентября начнется отопительный сезон
К концу года в Коми хотят расселить 120 человек, живущих в аварийных домах
В Сыктывкаре появились два новых арт-объекта
Жителей Коми ждет теплая рабочая неделя
На севере Коми иномарка сбила пенсионерку
В Сыктывкаре пьяный водитель «Нивы» снес столб
В Ухте горела квартира: спасли троих взрослых и ребенка
За сутки у жителей Коми украли с карт больше 320 тысяч