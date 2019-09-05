70-летняя жительница Коми отдала мошенникам 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-05T09:21:59+03:00

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В ОМВД России по Троицко-Печорскому району обратилась местная 70-летня жительница. Заявительница сообщила, что мошенники обманом похитили у нее крупную сумму денег.

Установлено, что в феврале этого года пенсионерка в интернете получила предложение от менеджера трейдинговой компании заработать – вложить деньги под проценты. Согласившись на предложение, заявительница перевела на виртуальную площадку свои сбережения.

Получив от менеджера виртуальной площадки графики «работы» вложенных средств, жительница Троицко-Печорского района не сомневалась, что получит заработанные проценты. Однако вместо получения прибыли потерпевшая оформила кредит в банке, чтобы внести очередную сумму в трейдинговую фирму. Позже взяла следующий займ, чтобы перекрыть первый, а потом – третий. Кроме того, пенсионерка взяла еще два микрозайма. Вкладывая деньги в виртуальную биржу, никаких обещанных процентов она не получила.

А когда в июле и августе вновь позвонили неизвестные и предложили вернуть украденные у нее мошенниками деньги, 70-летняя женщина снова поверила и перевела за предложенную услугу очередную сумму.

В общей сложности заявительница лишилась не менее 140 тысяч рублей.

По данному факту следователями ОМВД России по Троицко-Печорскому района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU