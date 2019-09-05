За четыре месяца в Коми вырос уровень преступности

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-05T12:25:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Старший помощник прокурора республики Зинаида Ивашина на заседании Президиума Госсовета Коми объяснила, почему наш регион нуждается в разработке и реализации самостоятельной государственной программы в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности. Одним из доводов стал рост уровня преступности на 14,8 процента в Коми за четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Так, в Коми стали чаще совершать преступления против личности (+5,9 процента) и собственности (+13,7 процента). Ещё в республике стали чаще совершать преступления в общественных местах: уровень в этой категории вырос на 12,2 процента. Пугающий рост на 27,5 процента зафиксирован в категории преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Эти и другие цифры аргументы в пользу принятия программы, посвященной профилактике преступности. В Коми её хотят принять в 2021 году, но прокуратура настаивает на запуске программы со следующего года. Орган правопорядка предложил Госсовету также включиться в работу по составлению этой программы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

70-летняя жительница Коми отдала мошенникам 140 тысяч рублей

Она поверила лже-менеджерам трейдинговой компании (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU