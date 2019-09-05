2019-09-05T12:25:20+03:00
Происшествия

За четыре месяца в Коми вырос уровень преступности

Рост составил 14,8 процента
Дарья ЮДИНА
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В Коми стали чаще совершать преступленияВ Коми стали чаще совершать преступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Старший помощник прокурора республики Зинаида Ивашина на заседании Президиума Госсовета Коми объяснила, почему наш регион нуждается в разработке и реализации самостоятельной государственной программы в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности. Одним из доводов стал рост уровня преступности на 14,8 процента в Коми за четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

Так, в Коми стали чаще совершать преступления против личности (+5,9 процента) и собственности (+13,7 процента). Ещё в республике стали чаще совершать преступления в общественных местах: уровень в этой категории вырос на 12,2 процента. Пугающий рост на 27,5 процента зафиксирован в категории преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Эти и другие цифры аргументы в пользу принятия программы, посвященной профилактике преступности. В Коми её хотят принять в 2021 году, но прокуратура настаивает на запуске программы со следующего года. Орган правопорядка предложил Госсовету также включиться в работу по составлению этой программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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