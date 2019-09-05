2019-09-05T13:08:32+03:00
Спорт

«Кросс нации» из Сыктывкара перенесут в Ухту

В этом году столица Коми не станет центральной площадкой для спортивного праздника
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы Минспорта КомиФото пресс-службы Минспорта Коми
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В этом году главной площадкой для «Кросса наций» в Коми станет Ухта, а не Сыктывкар. В республике спортивный праздник назначен на 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Мы посчитали, что необходимо расширять географию по проведению центральных стартов в регионе. Ухта – традиционно массово выходит на «Кросс нации», здесь всегда прекрасная организация соревнований. Уверены, что спортсмены республики с радостью пробегут по улицам этого города. Поэтому и было принято решение доверить это почетное право проведения «Кросса нации – 2019» Жемчужине Севера, — отметили в республиканском «Центре спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта.

Всероссийский День бега в Ухте будет проводиться 21 сентября в районе Первомайской площади и Первомайской, Октябрьской улиц и улицы Мира. Также спортивный праздник пройдет в Яреге, Шудаяге, Боровом, Седью, Кэмдине и Кедвавоме. Старт «Кросса наций-2019» назначен на 11 часов 45 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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