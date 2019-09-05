2019-09-05T14:34:23+03:00
Общество

В Сыктывкаре ищут дедушку-инвалида

Вчера он вышел из больницы и пропал
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: https://vk.com/lizaalert_komiИсточник фото: https://vk.com/lizaalert_komi
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В Сыктывкаре ищут 78-летнего Вячеслава Апрехина. Вчера он вышел из больницы на Гаражной улице и пропал.

Особые приметы: рост — 150 сантиметров, худощавый, седоволосый, серо-зеленые глаза. Вячеслав Апрехин был одет в бело-синюю клетчатую рубашку с длинными рукавами, черные штаны. На ногах — синие матерчатые тапочки с липучками.

Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"

Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"

Пропавший пенсионер имеет инвалидность по зрению. Нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Вячеслава Апрехина, сообщите её по телефону 89222777099 (волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия), 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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