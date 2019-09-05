В Сыктывкаре ищут дедушку-инвалида
В Сыктывкаре ищут 78-летнего Вячеслава Апрехина. Вчера он вышел из больницы на Гаражной улице и пропал.
Особые приметы: рост — 150 сантиметров, худощавый, седоволосый, серо-зеленые глаза. Вячеслав Апрехин был одет в бело-синюю клетчатую рубашку с длинными рукавами, черные штаны. На ногах — синие матерчатые тапочки с липучками.
Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"
Пропавший пенсионер имеет инвалидность по зрению. Нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть какая-нибудь информация о местонахождении Вячеслава Апрехина, сообщите её по телефону 89222777099 (волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Юлия), 8 800 700 54 52 (горячая линия «Лиза Алерт») или по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU