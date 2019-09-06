Пожарные Республики Коми поучаствовали во всероссийском челлендже

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-06T10:43:16+03:00

Василий Вишератин и Кирилл Турков отжимались и приседали в полном обмундировании

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Сотрудники Управления МЧС России по Республике Коми поучаствовали во всероссийском челлендже #мужествочестьсила. Василий Вишератин и Кирилл Турков в полном обмундировании приседали, держа друг друга, отжимались и делали упражнения на турниках.

Вызов пожарные приняли от коллег из Владимирской области. Выполнив условия, наши сотрудники МЧС передали эстафету дальше.

Видео пресс-службы Управления МЧС России по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU