2019-09-06T10:43:16+03:00
Общество

Пожарные Республики Коми поучаствовали во всероссийском челлендже

Василий Вишератин и Кирилл Турков отжимались и приседали в полном обмундировании
Дарья ЮДИНА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Сотрудники Управления МЧС России по Республике Коми поучаствовали во всероссийском челлендже #мужествочестьсила. Василий Вишератин и Кирилл Турков в полном обмундировании приседали, держа друг друга, отжимались и делали упражнения на турниках.

Вызов пожарные приняли от коллег из Владимирской области. Выполнив условия, наши сотрудники МЧС передали эстафету дальше.

Видео пресс-службы Управления МЧС России по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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