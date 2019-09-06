2019-09-06T12:26:38+03:00
Общество

Пропавшего вчера в Сыктывкаре дедушку-инвалида нашли

С Вячеславом Оплесниным все хорошо
Дарья ЮДИНА
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Источник фото: https://vk.com/lizaalert_komiИсточник фото: https://vk.com/lizaalert_komi
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В Сыктывкаре нашли 78-летнего Вячеслава Оплеснина пенсионера, имеющего инвалидность по зрению. С мужчиной все хорошо, жертвой преступления он не стал.

Напомним, что о пенсионер пропал 4 сентября: вышел из больницы на Гаражной улице и не вернулся. На следующий день волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» начали его поиски. Вячеслава Оплеснина нашли примерно спустя сутки.

С момента пропажи Вячеслава Оплеснина прошло чуть больше суток. Источник: https://vk.com/lizaalert_komi

С момента пропажи Вячеслава Оплеснина прошло чуть больше суток. Источник: https://vk.com/lizaalert_komi

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ИСТОЧНИК KP.RU

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