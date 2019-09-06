Стало известно, во сколько обойдется строительство новой набережной в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 16:33 2019-09-06T16:33:32+03:00

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Совещание с участием специалистов администрации города, представителей профильных органов исполнительной власти республики, а также потенциальных инвесторов прошло сегодня.

И.о. главы Сыктывкара Наталья Хозяинова познакомила участников совещания с архитектурной концепцией будущей набережной в районе парка им. С.М.Кирова, которая выполнена авторским коллективом «tochka» под руководством Анастасии Морозовой – победителем муниципального конкурса архитектурных концепций, который прошел в 2018 году.

- Решение о реализации проекта благоустройства набережной при деятельной поддержке Правительства Республики Коми и лично главы региона Сергея Анатольевича Гапликова принято. Это объект должен быть завершен к 100-летию республики. Наша задача сегодня – совместными усилиями выработать оптимальные решения по выбору наиболее эффективной финансовой модели реализации проекта с привлечением заинтересованных сторон и экспертного сообщества. Это процесс должен быть завершен в кратчайшие сроки, после чего переходим к практической плоскости воплощения намеченного в жизнь, - резюмировала Наталья Хозяинова.

Напомним, что концепция набережной представлена в этностиле, с использованием национального колорита в виде коми орнаментов, присутствующих в различных элементах благоустройства. В основе концепции – образ летящей птицы, так как изгиб реки, где будет благоустраиваться набережная, чем-то напоминает парящую птицу.

Авторы предлагают разместить на территории парка зоны активного отдыха, прогулочную зону, территорию для проведения массовых мероприятий и тихого отдыха. В частности, предполагается обустроить волейбольную площадку, горки для катания на спуске и скалодром, беседки в этностиле, навес-качели, которые можно будет использовать круглогодично, небесный кинотеатр, арт-объекты, установить детскую площадку в форме спирали-лабиринта с канатами, перекладинами и гамаком, многофункциональную сцену для проведения как массовых мероприятий, так и дискотек под открытым небом, фестивалей, конкурсов. Уже проработаны вопросы использования материалов для обустройства территории, видов мощения и озеленения.

Как пояснила Наталья Хозяинова, в настоящее время на основе имеющейся архитектурной концепции подготовлена проектно-сметная документация, которая в настоящее время проходит госэкспертизу. Согласно смете стоимость реализации проекта составляет 760 миллионов рублей. Возможно, что после прохождения госэкспертизы стоимость будет откорректирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU