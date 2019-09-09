В Печоре будут судить браконьера, который незаконно застрелил лосиху

СЕГОДНЯ 10:41 2019-09-09T10:41:00+03:00

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15 марта 2019 года 55-летний житель деревни Усть-Кожва, не имевший лицензии и разрешения на охоту, в лесу у реки Кожва между Лузским нефтяным месторождением и поселком Трубоседъель застрелил самку лося. Вопреки требованиям закона охотился браконьер с использованием снегохода, а также вне установленных сроков охоты, в период, когда животные ввиду погодных условий находятся в особо беспомощном состоянии и практически не имеют возможности скрыться от опасности.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой. Учитывая, что незаконными действия браконьера охотничьим ресурсам причинен ущерб на сумму 400 тыс. рублей, природоохранный прокурор предъявил к правонарушителю иск о возмещении вреда на указанную сумму. В ходе предварительного расследования ОМВД России по г. Печоре наложен арест на имущество обвиняемого. У него также изъяты оружие и снегоход, использовавшиеся при незаконной охоте.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Печорский городской суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU