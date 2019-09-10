Девушка из Таджикистана вышла замуж в исправительной колонии Ухты

СЕГОДНЯ 11:07 2019-09-10T11:07:32+03:00

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9 сентября 2019 года в стенах исправительной колонии № 24 УФСИН России по Республике Коми (п. Сирачой) был прочитан «Никах» (в исламском семейном праве брак, заключаемый между мужчиной и женщиной). Обряд бракосочетания провел председатель Духовного управления мусульман Республики Коми Валиахмад хазрат Гаязов, который также является членом Общественного совета при УФСИН России по Республике Коми.

Невеста к отбывающему наказание в исправительном учреждении осужденному приехала, преодолев 3 тысячи километров, с его солнечной родины – Республики Таджикистан. Обычно торжественный обряд проводят в мечети. В исправительной колонии № 24 Никах организуют уже в третий раз, для чего всеми необходимыми атрибутами оборудована комната воспитательной работы. Не отказывает в просьбах провести священное таинство и духовный лидер мусульман в Коми.

Несмотря на условия нахождения в исправительном учреждении, обряд вновь прошел по всем требованиям: помимо мусульманского священнослужителя присутствовало двое свидетелей-мужчин, при этом мусульман по вероисповеданию, жених и невеста при гостях произнесли мусульманскую формулу единобожия, жених вручил невесте подарок и оба произнесли свое согласие на брак.

После завершения обряда бракосочетания священнослужитель Валиахмад хазрат Гаязов оформил свидетельства – один экземпляр вручил молодоженам, другой оставил для архива Духовного управления мусульман Республики Коми. И хотя документ имеет никакой юридической силы, туда вносятся все данные участников свадьбы: полные имена жениха и невесты, свидетелей, имя священнослужителя, номер документа, наименование мечети, отмечается даже свадебный подарок невесте от жениха, причем не только факт его наличия, но и конкретное содержание.

Как отметили представители администрации колонии, бракосочетание осужденных приветствуется, поскольку, являясь особенным праздником для любого человека, настраивает на положительные мысли, новые интересы и, вместе с тем, ключ к новой жизни. По наблюдениям работников исправительной колонии, осужденные становится более ответственными, восстанавливают социально-полезные связи.

ИСТОЧНИК KP.RU