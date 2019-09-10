В Сосногорске пропал пенсионер

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-10T11:44:45+03:00

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В Сосногорске пропал 84-летний мужчина. Анатолий Кравчук утром 8 сентября вышел из дома и не вернулся. Запись об этом появилась в группе республиканского поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего пенсионера: рост 182 сантиметра, худощавое телосложение, седые волосы. Одет в светлую ветровку, синие спортивные штаны, синие кроссовки, серую кепку.

Ориентировка поискового отряда "Лиза Алерт"

Если вам что-то известно о местонахождении Анатолия Кравчука, позвоните по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU